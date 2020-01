Il Classico da settembre sarà anche Liceo Musicale. E’ l’unico in Provincia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo settembre avrà inizio un anno scolastico che vedrà il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto arricchirsi grazie all’istituzione del Liceo Musicale. Autorizzato sia dalla Provincia di Ascoli Piceno sia dalla Regione Marche, con specifiche delibere, inizia ora l’ultima fase ovvero quella delle iscrizioni e della conseguente definitiva istituzione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di Ancona.

Questa opportunità, unica nella Provincia di Ascoli Piceno e riferimento importante anche per il vicino Abruzzo, rafforza la possibilità di orientare gli alunni al Conservatorio e agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, oltre cha all’accesso a qualunque Università. Al termine dei cinque anni di studio, infatti, lo studente diplomato avrà acquisito delle particolari competenze musicali in tutti i suoi differenti aspetti, ovvero composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, anche attraverso lo studio pratico di due strumenti musicali e di approfondimenti teorico/storici. È possibile anche orientarsi subito nel mondo lavorativo, visto che il Liceo offre competenze e conoscenze approfondite in ambiti tecnici molto particolari, per l’accesso alle nuove professioni musicali legate all’uso delle moderne tecnologie.

Il liceo “Giacomo Leopardi”, oltre al Liceo Classico tradizionale e all’esclusiva possibilità del Liceo Musicale, offre anche molteplici importanti indirizzi, tra cui il Liceo Classico “Internazionale Cambridge”: la scuola infatti è stata riconosciuta come Cambridge International School, in quanto sede autorizzata dalla Università di Cambridge per la preparazione ed il conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE. Gli alunni iscritti, a patire da primo anno, potranno avvalersi di un’ora aggiuntiva settimanale di lingua inglese con docente madrelingua, ma anche la biologia, le scienze e la matematica si studieranno in lingua inglese e secondo i programmi del Regno Unito. Il diploma conseguito è valido a livello internazionale, infatti i nostri studenti potranno accedere ad oltre 100 Atenei di tutto il mondo.

Un altro punto di forza è il Liceo Classico a indirizzo “Biologia con Curvatura Biomedica”. Tale percorso, che il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha riconosciuto al Liceo “G.Leopardi” di San Benedetto del Tronto dopo una lunga preparazione, consente agli alunni di approfondire le scienze, in particolare quelle legate alla biologia e al settore medico. Oltre all’orario curricolare si svolgono infatti, a partire dal terzo anno, 50 ore aggiuntive annue: 20 ore di scienze e biologia con docente interno, 20 ore per approfondire gli aspetti medico-sanitari tenute da medici individuati appositamente dall’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno, 10 ore di laboratorio nelle strutture ospedaliere, o in laboratori e ambulatori, in PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Il percorso è strumento privilegiato per la preparazione alla facoltà di Medicina, e ai suoi test di accesso, oltre che a tutte le altre facoltà sanitarie.

E’ attivo altresì il Liceo Classico a indirizzo “Matematico/Informatico”, che cura in maniera approfondita gli aspetti umanistici e letterari, ma offre anche agli alunni una specializzazione in matematica e di informatica, tramite due ore aggiuntive settimanali delle due discipline per tutti e cinque gli anni. E’ realizzato con la disponibilità di qualificati docenti interni e di esperti esterni, grazie anche alla collaborazione con l’Università di Camerino; prepara a studi a carattere tecnico-scientifico.

Nel suo complesso questa articolata offerta formativa consente di sostenere le alte aspettative di crescita cultuale espresse dalle famiglie e dagli studenti, che da subito possono orientare il loro percorso di studi valorizzando le loro più spiccate propensioni.