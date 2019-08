I pescatori sportivi sambenedettesi incontrano Salvini e lo invitano in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato scorso Michele Nodari imprenditore dell’azienda italiana Normic, nota nel mondo del Big Game da 35 anni, ha invitato ad un pranzo amichevole tra pescatori amatoriali di mare che si è tenuto presso il Papeete Beach di Milano Marittima i rappresentanti del nuovo Riviera Fishing Club di San Benedetto del Tronto. Erano presenti il Presidente Fabrizio Basili ed i consiglieri Massimo Novelli e Giacomo Forti (Presidente altresì della EFSA Italia – sezione italiana della European Federation of Sea Anglers – e rappresentante IGFA ovvero la più importante associazione internazionale per la pesca sportiva).

Michele Nodari era ospite dei proprietari del locale, Luca e Marco Soldini, ed in compagnia di Alessandro Venturi, titolare del 4 Fishing negozio di pesca di Rimini. Al pranzo c’erano il Ministro dell’Interno, Onorevole Matteo Salvini e Massimo Casanova Eurodeputato della Lega. Durante il conviviale incontro è stato chiesto al Ministro di modificare l’attuale impianto normativo che regola la pesca al tonno.Molto sensibile all’iniziativa l’Onorevole Salvini si è dischiarato disponibile a rivedere nelle sedi opportune il decreto.

A fine giornata Fabrizio Basili e Michele Nodari hanno invitato nel mese di settembre l’Onorevole Salvini a una battuta di pesca al tonno nelle acque di San Benedetto del Tronto. “Abbiamo parlato a lungo con il Ministro di pesca amatoriale e abbiamo riscontrato una grande affinità di pensiero” ha dichiarato soddisfatto il Presidente Basili “perché ci sono le condizioni per sviluppare ancora tantissimo non solo l’indotto del settore, che vede l’Italia tra le nazioni maggiormente apprezzate a livello mondiale per la qualità dei materiali specializzati, ma che potrebbe avere risvolti importanti anche per il turismo legato alla pesca amatoriale”.

“Il Ministro Salvini – fanno sapere dal team – si è dimostrato aperto alla ipotesi di una giornata di pesca d’altura a San Benedetto del Tronto essendo anche egli appassionato di questa disciplina che conta, solo in Italia, oltre un milione di praticanti.