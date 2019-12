Gli studenti del Liceo Classico di San Benedetto donano beni alla Caritas

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’iniziativa è partita dalla volontà di alcuni allievi dell’ultimo anno oltre venti anni fa. Concretamente si voleva dare una risposta ai reali bisogni del territorio, con un segno che andasse oltre il “buonismo” da addobbo, tipico della nostra società consumista e dell’apparenza.

Si è scelta la mensa della Caritas diocesana. Un luogo in cui si spezza concretamente il pane con chi non conta niente, con le pietre scartate. La mensa è un luogo in cui non si mette in risalto qualsivoglia differenza, di sesso, di religione, di razza, di condizioni sociali. La persona è accolta così come è. Vangelo alla lettera: “ero povero e mi avete sfamato”.

Gli studenti raccolsero pochi spicci ed acquistarono generi alimentari, prodotti per igiene personale e degli ambienti

Negli anni ogni classe del Liceo Classico si organizza autonomamente. Tutti i prodotti acquistati sono raccolti a scuola il giorno prima delle vacanze natalizie. Il camion della Caritas raccoglie a scuola i carrelli stracolmi.

La sig.ra Anna Bruglia è la vera animatrice della iniziativa. Da anni operatrice Caritas, costituisce un ponte prezioso tra i reali bisogni degli ultimi e la generosità degli studenti.

