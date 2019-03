Gli alunni della Cappella “inventano” una banconota e vengono premiati dalla Banca d’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il loro lavoro è stato uno dei tre scelti tra quelli provenienti da Marche, Umbria e Toscana. Una bella soddisfazione per i ragazzi della 3° A della scuola media Cappella e per il loro insegnante il professor Cristian Malavolta che, con la collaborazione della professoressa Margherita Pagnotti, ha aderito al concorso “Inventiamo una Banconota” indetto dalla Banca d’Italia. Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria” al termine di un percorso che metta in rilievo le motivazioni di fondo e le diverse scelte effettuate durante il suo svolgimento.

Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la guida degli insegnanti, potranno confrontarsi e prendere contatto con l’attività di fabbricazione delle banconote e arricchire le proprie conoscenze sul biglietto di banca, considerandolo nella sua accezione più ampia quale veicolo di trasmissione di messaggi e di valori e non solo come mero segno monetario. Per l’anno scolastico 2018-2019, il tema del Premio è “Il denaro e le emozioni”. Gli studenti della 3°A della scuola Cappella, come detto, hanno elaborato un bozzetto scelto tra quelli realizzati da tutte le classi del centro Italia che hanno aderito al progetto e, nelle prossime settimane, andranno a Roma per partecipare, insieme ad altri diciassette loro “colleghi” alle finali nazionali.

Prima però saranno premiati, nella sede anconetana della Banca d’Italia, con un premio in denaro che sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.