Gigi Cagni e i ricordi in rossoblù: “Imparai a calciare di destro a 30 anni grazie a Sonetti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non c’è occasione in cui Luigi Cagni non celebri i suoi dieci anni passati alla Sambenedettese. Sia che si racconti un campo fatto restringere per correre di meno o che si ricordi l’esperienza da attore involontario ne L’allenatore nel pallone, per l’ex capitano rossoblù non rinuncia mai a gustosi flashback.

Stavolta l’aneddoto riguarda il suo rapporto con Nedo Sonetti, agli inizi degli anni ottanta. “L’errore che fanno oggi gli allenatori è che non allenano i giocatori sulle singole qualità”, ha affermato l’allenatore ai microfoni di Rmc Sport. “Finito l’allenamento, devi stare un’ora a calciargli la palla. Lui la stoppa e la dà via. Io ho imparato a 30 anni a calciare di destro, per due ore finito l’allenamento Sonetti mi teneva lì a fare i passaggi di destro”.

Arrivato nel 1978 in riviera direttamente da Brescia, Cagni rimase nelle Marche fino all’età di 37 anni, per poi chiudere la carriera nel 1987-1988 all’Ospitaletto. Con Sonetti condivise tre stagioni – dall’80 all’83 – nelle quali conquistò una promozione in serie B.