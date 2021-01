Gabrielli, a Capodanno tuffo in acqua solitario: “Dai Vikinghi un augurio a tutti i sambenedettesi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nessun tuffo collettivo per questo Capodanno per i Vikinghi, ma Bruno Gabrielli non ha voluto comunque rinunciare alla tradizione, buttandosi autonomamente in acqua in segno di augurio per il 2021. “Il mare da sempre costituisce un elemento di comunicazione e unione”, dice il consigliere comunale. “Motivo per cui noi Vikinghi ogni primo dell’anno ci tuffiamo nelle acque gelide per fare arrivare gli auguri ai sambenedettesi ma anche a quei popoli uniti dal mare. Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto portare avanti l’iniziativa tutti insieme, tuttavia sono convinto che chi come me sente questo richiamo nel proprio animo si sarà tuffato nelle acque per far arrivare gli auguri a tutto il mondo”.