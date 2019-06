Frecce, Trenitalia risponde a Piunti: “Servizio senza contributi pubblici, valuteremo la sostenibilità economica”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piunti protesta, Trenitalia risponde. Il primo cittadino lamentava l’istituzione di due Frecciarossa in più per la stagione estiva, ma con fermate solo nel nord delle Marche.

Le Ferrovie ricordano che il servizio delle Frecce si mantiene senza contribuzione pubblica, con Trenitalia che assume il totale rischio di impresa. In ragione di ciò, “la sostenibilità economica di un collegamento, o di una fermata, costituisce un fattore del quale la società, doverosamente e responsabilmente, non può non tenere conto”.

Per il futuro la società non chiude le porte a Piunti: “E’ comunque interesse dell’azienda continuare a monitorare l’andamento della domanda per verificare la possibilità in futuro di istituire la fermata richiesta, a beneficio del vasto territorio servito e delle migliaia di turisti che raggiungono la zona nei mesi estivi”.

Trenitalia precisa tuttavia come San Benedetto, quotidianamente, sia servita da 6 Frecciabianca “di cui quattro effettuano servizio tra Milano e Bari e due tra Milano e Pescara”. Si fa inoltre riferimento ai 12 Intercity che effettuano servizio tra Milano e Pescara (due), Milano e Tranto (due), Bologna e Bari (quattro), Bologna e Lecce (quattro), a cui si aggiungono ulteriori fermate di due Intercity periodici tra Milano e Lecce.