La FiFa Security protagonista al Festival di Sanremo. Cento operatori del territorio in Liguria a guardia di vip

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Gruppo Fifa Security Network protagonista, per il secondo anno consecutivo, per il servizio di sicurezza per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio.

La società di sicurezza è presente nella città ligure con un personale di cento operatori del territorio, chiamato a svolgere operazioni di controllo, vigilanza, accompagnamento dei vip e presidio all’interno e all’esterno dell’Ariston.

Il lavoro della Fifa Security è già partito nella serata di lunedì durante il red-carpet degli artisti in gara.

“E’ per noi motivo di orgoglio – commentano i fondatori Fabio e Filiberto D’Angelo – per noi è un anno ricco di grandi eventi e i festeggiamenti sono doppi. Cadono i quindici anni dalla nascita della sezione security e i dieci anni dalla nascita del servizio di vigilanza”.

Quest’anno la Fifa Security ha prestato servizio anche alla Biennale di Venezia e alla Mille Miglia.