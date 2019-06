Festa grande alla Lega Navale. Ivo Fede compie cento anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande festa alla sezione sambenedettese della Lega Navale Italiana per Ivo Fede che, oggi, mercoledì 5 giugno compie 100 anni. Fede, padre del vicepresidente della sezione Fausto e del senatore Giorgio, riceve i “Sicura di interpretare il pensiero di tutti i Soci e le Socie della Sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale- spiega la presidente Adele Mattioli – Italiana, mi unisco all’omaggio che l’Amministrazione Comunale rivolge ad un illustre concittadino che taglia l’importante traguardo dei 100 anni: mercoledì 5 giugno compie infatti il secolo di vita Ivo Fede, papà del nostro Vicepresidente Fausto Fede, Socio storico della Sezione”.

“Vuole essere il nostro un sentito attestato di stima e di ammirazione per un uomo che, prendendo a prestito il linguaggio che più ci appartiene, ha sempre navigato con rotta ferma e sicura nel mare grande della vita. Il suo rigore morale unito ad un forte senso di giustizia l’hanno condotto giovanissimo, durante l’occupazione tedesca, a unirsi a quegli uomini e quelle donne che, anche nel nostro territorio, scelsero di lottare contro la dittatura in nome degli ideali di libertà e di democrazia. Per diversi mesi visse insieme ai partigiani che operavano sul colle San Marco di Ascoli Piceno, dove si distinse per generosità e senso di solidarietà. Finita la guerra arrivò per Ivo il tempo del lavoro, della famiglia, dei figli e infine dei nipoti, riuscendo sempre ad essere per tutti un esempio di coerenza, di correttezza e di sobrietà. La sua più grande passione è sempre stata la natura e, ancora oggi, trascorre le sue giornate all’aria aperta, facendo lunghe passeggiate in campagna, alla ricerca dei prodotti genuini della nostra terra”.

“Il suo innato ottimismo e l’amore per la vita, lo portano ancora oggi a contemplare con stupore e meraviglia le bellezze del mondo, soprattutto quando queste prendono le sembianze degli occhi e del viso dei bambini, verso i quali Ivo ha sempre provato una struggente e incontenibile tenerezza. Il forte legame che i figli Fausto e Giorgio hanno sempre mostrato nei confronti del genitore trova qui le sue naturali motivazioni e profonde radici. Ed è proprio unendoci a Fausto, a Giorgio, ai nipoti e ai familiari tutti che vogliamo augurare di cuore a nonno Ivo una vita ancora lunga, ricca e feconda”.