Ferrovia tra San Benedetto e Roma, Montecitorio ascolta il progetto che parla di ricostruzione

L’ultima scossa di terremoto nel centro Italia non poteva che riportare d’attualità il problema della ricostruzione nei territori di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Proprio per questo appare significativa l’iniziativa del Comitato Ferrovia Salaria durante una conferenza nella sala stampa della Camera dei Deputati dove si è discusso in via generale di: “Rigenerare i centri storici. Tutela, sviluppo e sicurezza strutturale” – con patrocinio dell’associazione Italia Nostra.

Il Comitato Ferrovia Salaria era presente con una delegazione che ha stupito la platea esprimendo un punto di vista innovativo andando oltre i piani urbanistici. E lo ha fatto ricordando i cronici disagi della rete dei trasporti nelle aree interessate dal sisma.

Per il Comitato bisognerebbe affrontare il caso partendo dal concetto di ricostruzione dinamica anziché statica, favorendo lo sviluppo socio-economico in zone gravemente colpite dal fenomeno dello spopolamento fin dagli anni Cinquanta.

Non a caso l’intervento a Palazzo Montecitorio ha offerto una visione del tutto diversa, riadattando in chiave moderna la famosa frase dell’allora arcivescovo di Udine dopo il sisma in Friuli: “prima le infrastrutture e le fabbriche, poi le case, poi le chiese”.

Un’analisi sull’intermodalità dei trasporti ferroviari/aeroportuali doverosa e purtroppo tardiva a causa dell’ottusità della politica locale. Tuttavia il Comitato apprezza le recenti iniziative da parte di nuovi attori politici e attende analoghe azioni anche dai partiti tradizionali. Sembra proprio che la ferrovia Salaria si candidi a diventare il simbolo della Ricostruzione.