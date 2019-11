Erbacce e trascuratezza tra stadio e Palaspeca, l’accusa di Rinnovamento e Progresso: “In quell’area imbarazzo e vergogna”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Questo è lo spettacolo che si presenta agli occhi di quanti, uscendo dallo svincolo della superstrada per entrare nella pregiata “Riviera delle Palme” e si aspettano di trovare una ridente cittadina con giuste ambizioni turistiche ed accoglienza di ospiti da ogni parte d’Italia, d’Europa e, perché no, del mondo”. Così Francesco Neroni, di Rinnovamente e Progresso, mostra le immagini dell’area di viale dello Sport tra il palaspeca e lo stadio Riviera delle Palme.

“Una città a sicura vocazione turistica com’è la nostra San Benedetto, che dovrebbe essere ordinata, pulita e attenta al decoro urbano, almeno nelle zone simbolo dello sport cittadino – afferma Neroni – non perde invece occasione per presentarsi nel peggiore dei modi.

Un aspetto trascurato e indecoroso del nostro Centro sportivo in Viale dello Sport, Stadio e soprattutto Palazzetto dello Sport.

Ciò che potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello, nonché un prestigioso biglietto da visita, diventa motivo di imbarazzo e vergogna

L’amministrazione del futuro torni ad avere una visione di ambiziosa prospettiva, perché se è vero che il buon padre di famiglia debba badare esclusivamente ai conti e questo vale di certo per gli amministratori di condominio, la città che aneliamo deve progettare per i prossimi 30 anni perché il territorio che non si occupa del proprio futuro, non ne ha”.