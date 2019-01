E’ morto Giuseppe Zamberletti, il papà della Protezione Civile. Dopo il terremoto si complimentò col gruppo comunale

E’ morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della protezione civile, 85 anni, era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale. Considerato il papà della Protezione Civile italiana, nel dicembre 2016 aveva fatto visita a San Benedetto, principale centro d’accoglienza per gli sfollati del terremoto. In quell’occasione incontrò il sindaco Pasqualino Piunti e i volontari del gruppo comunale complimentandosi per il lavoro in atto sia nell’edificio dell’ex scuola Curzi, dove era stato allestito il quartier generale di tutte le operazioni e dove erano state collocati alcuni uffici del comune di Accumoli, sia negli alberghi che avevano aperto le proprie porte ai terremotati.

Zamberletti è stato parlamentare della Democrazia Cristiana fin dal 1968 e si è sempre occupato di temi riguardanti la sicurezza dei cittadini. Nel 1972 ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario all’Interno nei governi presieduti da Aldo Moro e da Giulio Andreotti, con la delega per la Pubblica sicurezza, l’antincendio e protezione civile. In occasione del terremoto del 1976 in Friuli, Zamberletti fu nominato Commissario Straordinario per assicurare il coordinamento dei soccorsi. Nel 1980, a seguito del terremoto abbattutosi sulla Campania e la Basilicata, la sua esperienza di Commissario Straordinario si ripete. L’esperienza maturata lo porta al convincimento che le calamità, sia naturali che legate all’attività dell’uomo, non possono essere fronteggiate soltanto con una attività di mero soccorso, ma possono essere previste, prevenute e mitigate nei loro effetti mediante l’operatività stabile di una struttura creata ad hoc. Così nel 1981 verrà incaricato dal presidente della Repubblica, Sandro Pertini, di predisporre, quale alto commissario, gli strumenti organizzativi della nuova protezione civile, e nel 1982, nominato Ministro per il coordinamento della protezione civile, diventa Capo del Dipartimento appena creato.