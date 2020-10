Dpcm, Piunti: “Felice del potere dato ai sindaci, ma non possiamo fare la guerra con le pistole ad acqua”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non possiamo andare in guerra con le pistole ad acqua”. Pasqualino Piunti avvisa il governo che, nell’ultimo dpcm, ha dato mandato ai sindaci di chiudere al pubblico eventuali piazze o vie dopo le 21 in caso di assembramenti. Un messaggio rivolto anche alla Prefettura nel corso dell’incontro in videoconferenza di lunedì dedicato al tema della viabilità, durante il quale il sindaco di San Benedetto ha chiesto la convocazione di un nuovo confronto proprio per affrontare l’argomento in questione.

“Al Prefetto chiederò collaborazione e sono certo che l’avremo – dice Piunti – se dovremo essere noi a decidere su vie e piazze, non potremo disporre solo della Polizia Municipale che, va precisato, sta svolgendo un lavoro encomiabile. Per mettere in campo determinati poteri dobbiamo essere messi nelle giuste condizioni. Vogliamo capire se c’è la determinazione di far rispettare alla lettera il dpcm. Se così sarà, il controllo dovrà essere assiduo”.

Il primo cittadino, tuttavia, non si oppone al provvedimento del premier Conte: “I cittadini sambenedettesi e gli operatori nella prima fase dell’emergenza si sono distinti in modo positivo. Oggi i dati epidemiologici si sono capovolti. Prima il nord delle Marche era il centro dei contagi, adesso invece a soffrire è il sud. Dobbiamo reiterare i comportamenti corretti adottati a marzo e aprile. Se mi devo rifare agli ultimi weekend, sulla movida sono molto fiducioso. Se il trend proseguirà così bene, se così non sarà, l’amministrazione sarà determinata a far rispettare le regole. A quel punto sarò ben felice di avere in tasca una possibilità in più che mi auguro di non dover usare”.