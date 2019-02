Dottrina Sociale della Chiesa e sviluppo economico nel convegno organizzato dal Rotary Club

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Dottrina sociale della Chiesa e lo Sviluppo Economico”. E’ il titolo dell’interessante convegno tenuto dal professor Flavio Felice, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all’Università del Molise e organizzata dal Rotary Club di San Benedetto del presidente Alberto De Angelis.

L’incontro è andato in scena venerdì sera al Calabresi ed ha visto il professor Felice, autore di numerose pubblicazioni e in passato professore ordinario anche alla Pontificia Università Lateranense di Roma, ricordare la prima enciclica sociale di Papa Leone XIII che nel 1891 con la Rerum Novarum ha messo in evidenza il ruolo nella chiesa nel nuovo contesto industriale ed economico in contrapposizione all’ideologia socialista di Marx ed Engel. Nel corso del suo intervento il professor Felice ha anche ricordato le successive encicliche sociali di Papa PIO XI, Paolo Vi, Giovanni Paolo II , Benedetto XVI e Papa Francesco.

Al termine della serata il presidente Alberto De Angelis consegna al relatore il guidoncino dello storico club service cittadino e il libro di Jack La Bolina, edito dal club. Folta la platea. Tra gli ospiti c’erano il presidente del Rotaract di San Benedetto del Tronto Valerio Pignotti, il presidente dell’Ucid di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto Ingegner Maurizio Ramazzotti e il presidente dela BCC di Ripatransone e del Fermano Dottor Michelino Michetti.