Dopo trent’anni la Cooperativa Picena non gestirà più il Centro Primavera. “Tutto il personale resterà in servizio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo trenta anni la cooperativa La Picena lascia la gestione del Centro Primavera. Ha perso l’appalto classificandosi al secondo posto. Vincitrici sono risultate la Polis di Perugia e la P.A.R.S. di Civitanova Marche. “Negli anni grazie all’impegno e alla abnegazione degli operatori – spiega il presidente della cooperativa uscente, Antonio Bruni – il Primavera è diventato un centro di eccellenza. La cooperativa ha sempre garantito agli operatori lo stipendio erogato puntualmente ogni mese con l’aggiunta della quattordicesima mensilità. La clausola sociale prevista dal capitolato d’appalto assicurerà il passaggio diretto di tutto il personale alle due cooperative subentranti garantendo il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali acquisite”.

La Picena ha avuto negli anni ottimi rapporti di collaborazione con tutte le amministrazioni della città che si sono succedute e in particolare con i vari assessori alle politiche sociali con i quali sono stati sviluppati progetti e iniziative molto apprezzati. “Tante – continua Bruni – sono state le iniziative con le associazioni, la ASUR, l’Ambito Sociale e il quartiere Sant’Antonio in cui la struttura insiste. Il progetto finanziato alla cooperativa con oltre 100.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha consentito di dotare il centro di una palestra con le più moderne attrezzature e di investire risorse per migliorare le condizioni di salute degli ospiti. L’attenzione e le rigorose misure adottate e la quotidiana igienizzazione e sanificazione degli ambienti, hanno consentito di scongiurare il rischio di contagio COVID-19 all’interno della casa di riposo. Oggi però abbiamo un rammarico. Malgrado la commissione esaminatrice abbia giudicato migliore il nostro progetto, la differenza l’ha fatta il ribasso di € 133.462,23 proposto dalle vincitrici che diventano, nei sei anni di durata dell’appalto, 800.779,38 euro, un ribasso impossibile per la nostra cooperativa rispetto all’obiettivo di garantire i migliori livelli di qualità proposti nel progetto che prevedeva tra gli altri l’informatizzazione dei servizi. Il 31 dicembre scadrà il contratto salvo proroghe. L’auspicio è che il Primavera possa continuare ad essere un centro di eccellenza, garantendo agli ospiti la qualità dei servizi finora erogati e punto di riferimento per le numerose associazioni presenti nel territorio”.