Donazioni di sangue, gli studenti dei licei scoprono il progetto “Donaction”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di ieri (19 marzo) gli studenti del Liceo Classico Giacomo Leopardi e del Liceo Scientifico Rossetti di San Benedetto hanno incontrato i volontari del progetto di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti. Sono migliaia gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di tutte le cinque province marchigiane, coinvolti nell’iniziativa. “Tra i giovani c’è molta sensibilità – spiegano i volontari delle associazioni promotrici – soprattutto tra coloro che hanno un amico o un familiare che hanno subito un trapianto. In molti ci chiedono che cosa si deve fare per dare il proprio consenso alla donazione”. Donaction è un progetto unico in Italia: mette insieme numerose associazioni che hanno modo di fare rete, farsi conoscere dai ragazzi e dalle ragazze più giovani e diffondere informazioni corrette sul dono di organi e tessuti.

Donaction è promosso dalle associazioni Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Lifc Marche (Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche), Aido (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti Cellule), Antr (Associazione Nazionale Trapianti di Rene), Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto onlus), Adisco (sezione regionale Marche cordone ombelicale) e Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). “Durante gli incontri di presentazione del progetto, agli studenti chiediamo: “Cosa significa per te donazione?”. Li invitano quindi a rispondere attraverso un testo giornalistico o uno spot video, che sono l’anima del contest” chiariscono i volontari. Le scuole che risulteranno vincitrici del concorso, scelte da una commissione di valutazione, si aggiudicheranno un premio in denaro: 900 euro a ciascuna delle cinque scuole che realizzerà l’elaborato in forma di testo giornalistico più meritevole; 900 euro alle cinque scuole che realizzeranno lo spot video più bello. Gli istituti scolastici potranno spendere il premio in attrezzature didattiche e viaggi di istruzione.

Tutte le info, regolamento, associazioni aderenti, scadenza concorso su www.donactioncontest.it, [email protected] (Tel. 071 94480 – 373 8363175).