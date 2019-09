Da Terni a San Benedetto col risciò. La pazza impresa di quattro ragazzi umbri: “Una sfida nata al bar”

>

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se domenica vi capiterà di vedere un risciò “targato” Terni, vorrà dire che l’impresa sarà andata a buon fine. La pazza idea è venuta a quattro amici della città umbra che hanno deciso percorrere tre regioni attraverso l’utilizzo di un mezzo di trasporto alternativo.

Massimiliano, Riccardo, Leonardo e Alessandro sono partiti venerdì mattina. Dopo l’Umbria toccheranno la provincia di Rieti (Lazio) per poi fare ingresso nella provincia di Ascoli Piceno e arrivare sulla costa.

“Passeremo per l’Appennino attraverso la Salaria”, hanno detto i protagonisti a Tele Galileo. “La sfida è nata al bar, ci ripetevamo che sarebbe stato bello fare una cosa fuori dagli schemi. Pensavamo che non saremmo mai partiti, ma una volta trovato il risciò non potevamo più tirarci indietro”.

L’obiettivo è arrivare a San Benedetto domenica per godersi un bel pranzo in riva al mare.

L’impresa può essere seguita passo passo sui social consultando su Instagram e Facebook il profilo Olandesina in the Sky.