Da San Benedetto a Roma in treno, la Camera dei Deputati chiede a Draghi una risposta sulla Ferrovia Salaria

La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno trasversale a varie forze politiche, che impegna il governo Draghi a dare una risposta a tutte quelle amministrazioni locali, associazioni di categoria, sindacati e realtà sociali ed economiche del territorio che hanno adeirito al manifesto per la realizzazione della Ferrovia Salaria, quella che dovrebbe unire San Benedetto alla Capitale. Un manifesto che ha visto la sottoscrizione del comune capitolino, delle province di Ascoli e Rieti e di numerosi comuni tra Marche, Lazio e Abruzzo.

Si tratta di un primo passo per chiedere al Governo di dirottare una parte del miliardo e 780 milioni di euro che sarà messo in campo per il rilancio delle aree del Centro Italia sul progetto di unione e miglioramento delle linee ferroviarie già esistenti che dovrebbe essere unite per creare una linea diretta fino alla Capitale.