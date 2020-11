Covid, saltano le Fochere. Piunti: “Mi piange il cuore, ma la logica purtroppo dice questo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Mi piange il cuore, ma quest’anno dovremo adeguarci alla situazione”. Pasqualino Piunti annuncia l’annullamento della manifestazione delle fochere, in programma ogni anno la sera del 9 dicembre. Una decisione sofferta, seppur ancora non ufficializzata, legata all’emergenza covid che ha ridisegnato abitudini e priorità delle comunità. I falò avrebbero simbolicamente il compito di illuminare il passaggio aereo della Santa Casa da Nazareth a Loreto. Un evento intoccabile e mai messo in discussione, che però quest’anno dovrà fare i conti con le disposizioni legate alla lotta al contagio. “La logica purtroppo dice questo, ad oggi è impossibile immaginare una situazione che crei assembramenti. Bisogna fare di necessità virtù”.

L’ultima parola spetterà, come detto nei giorni scorsi, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Nelle edizioni passate l’accensione dei fuochi si è tenuta in otto punti cittadini: a San Filippo Neri, nel parco di via Saffi, nel campetto parrocchiale di via Manara al Ponterotto, nell’area tra via Toscana e viale De Gasperi, all’ex Galoppatoio, nell’area antistante la chiesa di San Pio X, in via del Cacciatore e all’Agraria e in via Val Cuvia.