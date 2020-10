Covid, Piunti: “Da domani i pazienti in terapia intensiva saliranno a dodici”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto ci sono otto pazienti in terapia intensiva, che domani diventeranno dodici, e altri otto in subintensiva. Ad Ascoli invece i ricoverati sono 25. Sono i nuovi dati del covid comunicati dal sindaco Piunti in seguito al confronto avuto con il direttore dell’area vasta 5 Cesare Milani e Claudio Angelini, direttore del servizio Igiene Sanità. Una riunione che ha visto inevitabilmente al centro della discussione il Madonna del Soccorso. “San Benedetto nella prima fase ha dimostrato abnegazione e disponibilità”, ha affermato Piunti. “Dopo la prima fase abbiamo riottenuto a fatica i reparti. Questa seconda ondata era prevista e prevedibile. Chi doveva predisporre un programma, come la vecchia giunta regionale, ha fatto più danni che un esercito in ritirata. Non accetterò per colpa di altri che reparti prendano il volo per altre location”.

Piunti ha quindi ribadito la classifica delle destinazioni dei malati in caso di una nuova emergenza pandemica. “Il piano prevede in serie Ascoli, Fermo, Torrette, Marche Nord, passando anche per Campofilone e per finire all’astronave di Civitanova”. Da segnalare anche una polemica con riferimento diretto al capoluogo di provincia: “Nel caso del reparto di medicina, perché si può intervenire a San Benedetto e ad Ascoli no?. Sono fiducioso nella nuova giunta, pur nelle difficoltà trovate per colpa dei predecessori, ci sarà un’attenzione particolare nei nostri confronti”.

Intanto, è fissata per domani una videoconferenza per affrontare la questione del personale medico e infermieristico. Ci saranno Milani e la dottoressa Fiorella De Angelis che è presidente provinciale dell’ordine dei medici”.