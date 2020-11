Covid, a rischio anche le Fochere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Fochere rischiano di essere annullate. La tradizionale manifestazione che si tiene la sera del 9 dicembre quest’anno potrebbe non svolgersi a causa del covid. L’ultima parola spetterà all’autorità locale di pubblica sicurezza che dovrà decidere sull’accensione dei fuochi che, nelle edizioni passate, si è tenuta in otto punti cittadini: a San Filippo Neri, nel parco di via Saffi, nel campetto parrocchiale di via Manara al Ponterotto, nell’area tra via Toscana e viale De Gasperi, all’ex Galoppatoio, nell’area antistante la chiesa di San Pio X, in via del Cacciatore e all’Agraria e in via Val Cuvia.

I falò avrebbero simbolicamente il compito di illuminare il passaggio aereo della Santa Casa da Nazareth a Loreto. Un evento intoccabile e mai messo in discussione, che però quest’anno dovrà fare i conti con le disposizioni legate all’emergenza pandemica.

Da parte della polizia locale non c’è molto ottimismo in tal senso. “La decisione non spetta a noi – spiega il comandante Giuseppe Coccia – ma dubito che ad oggi si possa autorizzare una manifestazione del genere. Qualora si facesse, si dovranno assicurare tutte le misure di sicurezza, a partire dai distanziamenti. Probabilmente si farà una riunione, ma non credo si utilizzeranno le procedure degli anni scorsi”.

Le Fochere verrebbero organizzate in collaborazione con i Comitati di quartiere e le Parrocchie, con fedeli e curiosi che si sposterebbero da una fochera all’altra utilizzando il bus navetta. Altro aspetto questo tutto da valutare.