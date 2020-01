Corso di autodifesa che non discrimina il sesso, boom di adesioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha avuto inizio il 25 gennaio scorso, presso la palestra Eagles di S. Benedetto del Tronto, il corso di Autodifesa Personale promosso dall’Amministrazione Piunti, che non discrimina il sesso delle persone che vi si rivolgono.

È stato fortemente voluto dall’Assessore alle Pari Opportunità Antonella Baiocchi, la quale, esperta in problematiche di relazione e di violenza, sin dal suo insediamento sta divulgando una concezione di Pari Opportunità innovativa, perché attenta alla prevenzione e al contrasto sì della violenza sulle donne, che rimane l’obiettivo prevalente, ma anche su ogni altra tipologia di vittima.

“Sono particolarmente soddisfatta – commenta l’Assessore -. Si tratta di un corso di difesa che veicola un messaggio cui tengo moltissimo, cioè che al di là delle rilevanze statistiche e della risonanza mediatica, nello stato di fragilità e quindi di papabile vittima di soprusi e violenze, può trovarcisi qualsiasi persona, indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla cultura, dalla provenienza, dal ceto sociale. Questo vale anche per il ruolo di carnefice: soffermarsi troppo su certe caratteristiche ‘di superficie’ sia delle vittime che del carnefice, rischia di portare fuori strada dall’individuazione della vera matrice alla base della violenza, che ha a che fare con quello che chiamo Analfabetismo Psicologico che induce chiunque a funzionare sotto la fallace guida di Mappe Mentali ‘Tossiche’ che inducono ad azioni controproducenti tra cui la gestione dicotomica delle divergenze, ossia affermare se stessi attraverso modalità di prevaricazione che impediscono il reciproco rispetto”.

“È sempre un grande onore, personale e l’intera Kma – commenta Matteo Paolini responsabile Krav Maga Academy per la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione Abruzzo – essere scelti dalle istituzioni per tenere corsi di Difesa Personale. Tanto più quando il progetto nasce da un’idea innovativa, coraggiosa e che rompe gli schemi. Ringrazio di cuore l’assessore Antonella Baiocchi per averci reso partecipe dell’appasionato lavoro che sta effettuando sul territorio. Un ringraziamento particlare alla prestigiosa palestra Eagles che ci ha accolto, agli allievi Roberto Sistilli e Luca Londrillo che mi supportano attivamente e sono di grande aiuto e a tutti i partecipanti: felice di guidarli verso l’inizio della consapevolezza delle proprie potenzialità.”

L’iniziativa è effettuata dal Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con Kma (Krav Maga Academy®), un’eccellenza italiana per i corsi di difesa, che opera in Italia e all’estero (Israele, Russia, Somalia) che opera con applicazioni sia Civili che Professionali (Police, Military e Security) a stretto contatto con l’Arma dei Carabinieri, le Forze dell’Ordine e i Comandi Militari per la formazione di particolari reparti Antiterrorismo.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e non necessita di alcuna particolare precedente preparazione sportiva. Il corso proseguirà per 5 sabati consecutivi: per i ritardatari interessati c’è ancora la possibilità di iscriversi telefonando al 3387578357.