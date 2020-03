Coronavirus, lettera a Prefetto e Asur sulle condizioni dei lavoratori di Picenambiente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rosaria Falco, Marco Curzi e Bruno Gabrielli hanno inviato al sindaco Piunti, alla Picenambiente, all’Asur Marche, all’Area Vasta 5 e al Prefetto una segnalazione recante alcune criticità evidenziate e dalle segnalazioni di cittadini e operatori della società adibita allo smaltimento dei rifiuti ed alcune richieste relative alla modifica, durante il periodo emergenziale, delle modalità operative nella raccolta e trattamento.

Nel documento si chiede la verifica del rispetto delle prescrizioni, relativamente all’assenza e carenza di idonei presidi di protezione personale, di sanificazione degli spazi comuni come gli spogliatoi e dei mezzi di lavoro, e si rilevano le difficoltà di conciliare le ordinarie modalità lavorative con le misure di sicurezza e prudenza imposte dall’attuale emergenza in applicazione del principio di prevenzione.

“Considerata l’essenzialità del servizio pubblico di trattamento dei rifiuti, si chiede che sia verificata l’osservanza delle indicazioni ministeriali e regionali nella raccolta dei rifiuti provenienti dalle dimore di soggetti positivi al Covid-19 o a rischio di contagio, ed il rispetto di tutte le indicate cautele, imposte dalla legge a tutela dei dipendenti e degli utenti”, scrivono gli esponenti del gruppo misto.

“Appare possibile che tramite la raccolta di rifiuti provenienti da soggetti positivi al Covid-19, in quarantena obbligatoria ma anche inconsapevoli, e quindi, potenzialmente, tutti i cittadini, gli operatori siano infettati, ma anche che operatori inconsapevolmente positivi al virus possano contaminare i mastelli, che vengono poi toccati dagli utenti in occasione del ritiro, con rischio di diffusione del contagio, data la resistenza del virus sulle superfici per molte ore. Fino al termine dell’emergenza, sarebbe quindi opportuno che per ciascun mezzo, sempre lo stesso per ciascun operatore-autista, e ciascun turno, vengano destinati due operatori, in modo da permettere che un dipendente resti per tutto il turno alla guida del mezzo, mentre il secondo resti stabilmente sul retro dello stesso, e si occupi della raccolta e svuotamento dei mastelli, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, ossia idonea mascherina, guanti di lattice sotto i guanti da lavoro, tuta di protezione, cuffia paraschizzi e occhiali protettivi, rendendo così più sicuro possibile il lavoro da svolgere, che diventerà anche di più veloce esecuzione, e tutelando la salute dei dipendenti, che, lo ricordiamo, sono pagati anche e soprattutto con i soldi dei cittadini. Nel contempo si dovrebbe raccomandare a questi ultimi, a tutela della propria salute e per minimizzare ogni rischio, di prelevare i mastelli muniti sempre di guanti monouso, provvedendo poi a pulire il manico con un po’ di alcol”.

Insistono i consiglieri comunali: “Nel caso invece dello svuotamento dei cassonetti, ove previsto, sarà necessario che, oltre al guidatore, che deve restare stabilmente nell’abitacolo, siano presenti sul retro due operatori, necessari per sollevare i cassonetti, muniti di tutti i sopraelencati dispositivi di protezione, sempre per evitare contatti o schizzi di materiale potenzialmente infetto, da gettare naturalmente in modo idoneo a cura dell’azienda alla fine di ogni turno. Questo personale aggiuntivo richiesto per l’attività di raccolta potrebbe essere temporaneamente reperito dagli operatori normalmente destinati allo spazzamento delle strade, attività attualmente molto meno necessaria”.

Le operazioni dei rifiuti conferiti al centro di Pagliare, coinvolgono circa 50 operatori provenienti da tutta la provincia, “i quali potrebbero essere contagiati mettendo a rischio la salute propria e delle proprie famiglie, e innescare una reazione a catena potenzialmente illimitata, che vanificherebbe tutte le cautele messe in atto dalle autorità per contrastare la diffusione del visus. Va rilevato che tali operatori riscontrano in questi giorni la presenza rilevante, tra i rifiuti cernìti, di guanti e mascherine usati, potenziale fonte di contagio”.

Concludono Falco, Curzi e Gabrielli: “Si chiede quindi che si verifichi e si provveda a che la società Picenambiente si doti di quantità adeguate dei prescritti presidi sanitari di sicurezza certificati e rigorosamente monouso”, in quanto si lamenta invece la loro quasi totale assenza (pare che le mascherine e le tute date ai dipendenti debbano “durare” per 15 giorni), che i dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti (in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale) siano sottoposti il prima possibile a tampone preventivo per escludere casi di positività al Covid-19 e scongiurare la diffusione del contagio, e che si verifichi il rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste dal governo, dal protocollo condiviso e dalle ordinanze regionali. Si chiede inoltre al nostro sindaco che si renda garante della valutazione e della concreta adozione delle modalità operative suggerite, e che disponga la sospensione dei servizi non essenziali, quali la raccolta dei rifiuti ingombranti e quella delle potature, ciò in applicazione del criterio di prevenzione, e che solleciti a sua volta le dovute verifiche da parte dell’Asur, nell’esercizio delle sue prerogative di tutela della sicurezza e salute dei cittadini. All’Asur Marche e al Prefetto si chiede che siano effettuate le verifiche e le ispezioni di loro competenza, affinchè venga appurato il rispetto delle misure prescritte e la congruità di tutte le cautele messe in atto a tutela della salute pubblica”.