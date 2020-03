Coronavirus, Cittadinanzattiva: “Pronto soccorso no-covid ad Ascoli è scomodo per i cittadini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella premessa propositiva e nell’intento di voler attrarre attenzione da parte della Regione e della Asur5, vogliamo fare presente che la collocazione logistica dei pronto soccorsi, suddivisi tra accettazioni per pazienti covid e pazienti no covid, a nostro parere offre una zona costiera poco agibile per i cittadini”. Lo denuncia Cittadinanzattiva.

“Sulla costa marchigiana il primo pronto soccorso No covid è in Ancona, e proseguendo sulla costa il successivo si trova a Giulianova ( Abruzzo). Alcuni pronto soccorsi No covid sono stati individuati in entroterra marchigiano e per quanto riguarda San Benedetto, compresi tutti i comuni afferenti alla città di San Benedetto, il pronto soccorso no covid più vicino è Ascoli Piceno, alla distanza di circa 38 chilometri ma con aumento di chilometri partendo dai comuni limitrofi disposti più a nord ovest”.

Prosegue Cittadinanzattiva: “Ci rendiamo certamente conto del momento emergenziale difficile ma non ci sembra impossibile creare un pronto soccorso no covid sulla costa utilizzando qualsiasi struttura disponibile. Pur nella emergenza di carenza di organici crediamo si possa fare uno sforzo per reperire professionisti e volontari. Il nostro appello è quello di sensibilizzare la regione Marche e l’Asur5 al fine di proporre un punto di pronto soccorso per stabilizzare i pazienti no covid, per poi decidere la destinazione”.