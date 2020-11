Convegno su “Giovani, Covid e diritti” nella giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Giovani, COVID e diritti” è il titolo del convegno in programma on line per lunedì 23 novembre 2020 promosso in occasione della giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza dalla Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza e dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il Comitato provinciale UNICEF di Ascoli Piceno.

L’iniziativa è rivolta ai rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di II grado dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale 21 che converseranno telematicamente con la studentessa jesina Virginia Maria Barchiesi, Alfiere della Repubblica e Volontaria UNICEF, presente nella sala consiliare della Città.

A partire dalle ore 10, in collegamento su piattaforma ZOOM, porteranno i loro saluti il sindaco Pasqualino Piunti, l’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Andrea Nobili e la Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Ascoli Piceno Silvana Guardiani.

Introdurrà i lavori Donatella Forlini, Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, che colloquierà con Virginia Maria Barchiesi che interverrà con un suo contributo dal titolo “Giovani e partecipazione alla vita comunitaria durante la pandemia”.

Virginia Barchiesi, 17 anni, è stata nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Vive a Jesi, frequenta il Liceo classico “Vittorio Emanuele II” ed è una giovane volontaria UNICEF fondatrice del gruppo «Younicef – Young for UNICEF» delle Marche. In questi anni ha organizzato eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione, diffondendo con passione la missione dell’UNICEF nella sua realtà territoriale. Ha ricevuto l’onorificenza «per l’impegno profuso in difesa dei diritti dei bambini migranti e dei giovani rifugiati e per la ricerca e la promozione di un linguaggio che cancelli i pregiudizi e aiuti l’inclusione».

Durante il convegno sarà favorita l’interazione on line fra gli studenti che proporranno riflessioni sull’esperienza del lockdown con sia contributi personali sia condivisi in classe.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta sul sito del Comune www.comunesbt.it e su youtube:https://bit.ly/36xelft .

Per informazioni e contatti rivolgersi alla segreteria organizzativa: “Ufficio Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del Settore “Politiche Sociali, Welfare del cittadino e sviluppo strategico” del Comune di San Benedetto del Tronto – tel. 0735 794303, e-mail: [email protected] .