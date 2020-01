Convegno con monsignor Bux in Riviera. Albertini: “Occorre rimettere l’Eucaristia al centro, le religioni non sono tutte uguali”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un convegno con uno dei bracci destri di Papa Ratzinger non in una chiesa ma in uno spazio comune e laico come l’Auditorium Tebaldini per parlare di un argomento chiave della cristianità e riportare l’ostia, l’Eucaristia, in quanto rappresentazione di Dio, al centro di tutto. Una idea del movimento mariano “Con la Gioia nel Cuore” che attraverso il suo responsabile Marco Albertini che cita Papa Francesco e spiega l’iniziativa.

“Stiamo assistendo con grande preoccupazione – spiega Albertini – a quello che sta accadendo in Italia, che è – non dimentichiamolo mai -, la culla della civiltà, il Paese che, custodendo Roma e la sede della Chiesa fondata da Gesù Cristo, ha dato vita a tutte le istituzioni dell’umanità: scuole, ospedali, università, monti di pietà (e quindi banche). Da qui si sono irradiati in tutto il mondo, l’arte, la scienza (sì, perché, come ha spiegato Rodney Stark, la scienza è potuta nascere in Occidente e non altrove, proprio per la presenza in esso del Dio di Gesù Cristo), la solidarietà tra gli uomini (per effetto della speciale preoccupazione per i deboli e gli indifesi), tutto ciò che di bello e buono esiste al mondo. E sapete qual è il motore di tutto questo?”

Qual è?

“Avete mai visto le grandi cattedrali europee? Chartres, Siviglia, Notre Dame, San Pietro, per dirne alcune… Quelle meraviglie sono state costruite per amore di un pezzo di pane, per dare una degna collocazione a ciò che si trova racchiuso misteriosamente lì dentro. E’ lì, nella Santa Eucaristia, che si trova il motore segreto di tutto il bello e il buono che c’è qui sulla Terra”.

E qual è la vostra preoccupazione al riguardo?

“Che venendo meno questa conoscenza, questo amore per questo pezzo di pane, tutto quanto si va irrimediabilmente corrompendo, perdendo i suoi connotati veramente “umani”. Come disse il cardinale Ratzinger a Subiaco nel 2005: «Il tentativo, portato all’estremo, di plasmare le cose umane facendo completamente a meno di Dio ci conduce sempre di più sull’orlo dell’abisso, verso l’accantonamento totale dell’uomo». Nella spirale autodistruttiva in cui si è ultimamente avvitato il continente europeo, siamo arrivati al punto che nelle aule scolastiche e negli ospedali, addirittura nei cimiteri, si tolgano i crocifissi (pensate che crudeltà per un malato, che non trova nessuno che lo comprenda fino in fondo e ne valorizzi davvero la sofferenza…), le recite scolastiche di Natale vengono cancellate, i canti natalizi negati, i presepi fatti oggetto di dileggio ed irrisione, quando addirittura le Madonne e i Gesù Bambino non vengono fatti a pezzi! E’ tempo che ci diamo da fare per difendere le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra civiltà: ne va del bene di tutti”.

Ma un convegno in una piccola città delle Marche può cambiare questo stato di cose?

“Noi laici, incoraggiati ad attivarci nella testimonianza dal Concilio Vaticano II, vogliamo fare la nostra parte, per sensibilizzare anche chi nella Chiesa non ritiene importante attestarsi sulla difesa delle radici cristiane, essendo a favore di uno sterile, quanto pericoloso, irenismo per cui tutte le civiltà e tutte le religioni sono uguali”.

Non è così? Alla fine della fiera tutte le religioni non sono poi uguali?

“Nel libro del 2003 “Fede, verità, tolleranza”, il cardinale Ratzinger a questa stessa domanda rispose: “Direi che anche sul piano empirico, storico, non è vera questa comoda concezione. E’ un riflesso del relativismo diffuso, ma la realtà non è questa, perché le religioni non stanno in modo statico una accanto all’altra, ma si trovano in un dinamismo storico nel quale diventano anche sfide l’una per l’altra. Alla fine la Verità è una, Dio è uno, ma non possono essere mezzi di salvezza cose contraddittorie: la verità e la menzogna”.

Questo convegno è prettamente religioso, sia per chi interverrà sia per l’argomento. Perché organizzarlo fuori da una chiesa?

“In primis, perché – come si sarà capito -, la questione tocca sì la religione, ma è eminentemente di carattere storico-culturale, cioè riguarda tutti quanti, ed è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere la verità delle cose, a qualsiasi contesto culturale appartengano. In secondo luogo, perché, seguendo un felice motto di papa Francesco, è bene che questi argomenti escano fuori dalle chiese, per raggiungere le “periferie esistenziali”, dove per “periferia” si intende non un luogo geografico, ma un luogo dell’anima, vale a dire il posto dove Dio non c’è, essendo Dio il centro di tutto”.

E perché proprio a San Benedetto del Tronto e non in un altro posto?

“Anche qui, per due ordini di motivi. Il primo, perché a San Benedetto c’è un’effervescente attività di apostolato da parte di laici, che si danno da fare per far conoscere il Dio di Gesù Cristo in mille modi, sia in ambito più propriamente religioso che culturale, perché hanno capito che quella è l’unica Via per evitare il collasso della nostra società e dare un futuro ai propri figli: l’economia e la politica funzionano solo se il cuore dell’uomo è aperto alla Verità, altrimenti l’egoismo umano non può che produrre violenza, asservimento e miseria. Il secondo è che a San Benedetto, o meglio nella contigua Grottammare, c’è un gruppo di laici che da anni porta avanti in silenzio un’attività che ai più non dirà nulla, ma che è il segreto motore del nostro benessere, la “pila atomica” che protegge tutti noi dal male: è l’Adorazione eucaristica perpetua. Per tutta la giornata, 24 ore su 24, nella chiesa di Sant’Agostino, a Grottammare Alta, qualcuno sta davanti a Gesù Eucaristia per impetrare bonaccia e salvezza per le nostre città e per il mondo intero. A loro, a questi coraggiosi, indomiti, silenziosi “eroi qualunque”, va indirizzato il nostro ringraziamento e tributato questo onore”.

Anche un importante esponente della Chiesa, il cardinale americano Raymond Leo Burke, ha fatto un endorsement al Convegno di San Benedetto del Tronto.

“E’ la ciliegina sulla torta, una cosa che nessuno si aspettava. Questo incoraggiamento, da parte di un Principe della Chiesa Universale, ci commuove e ci toglie ogni residuo dubbio sulla bontà della nostra iniziativa, che è, lo ripetiamo, a vantaggio di tutti gli uomini di buona volontà, a qualsiasi condizione esistenziale – atei, agnostici, cristiani o credenti di altre religioni – appartengano”.