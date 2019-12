Controllo sui rifiuti, 21 multe nel 2019 grazie alle fototrappole

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto ci sono oltre 12 mila cani e nell’anno in corso sono stati 324 i controlli effettuati dalla Guardia Nazionale Ambientale a proposito di conferimento dei rifiuti errato e il rispetto del regolamento per gli amici a quattro zampe.

I verbali per omessa custodia degli animali domestici sono stati 127, mentre ammontano a 79 le sanzioni per i padroni che non raccolgono le deiezioni o che non si prendono cura dei loro animali.

Sul fronte delle fototrappole, sono state 21 le multe elevate nel 2019 per un incasso di 1.050 euro, mentre nell’anno precedente l’introito era stato di 1.100 euro.

Dall’ispezione dei sacchetti riferibili alle attività commerciale sono stati incassati 6.200 euro, a differenza dei 1.900 del 2018, quando però il monitoraggio fece riferimento ad un semestre.

L’attività, oltre alla Guardia Ambientale, è stata portata avanti da Picenambiente e Polizia Locale. Nel complesso, per l’errato conferimento sono stati fatti 134 verbali, di cui 82 per le utenze modesti che, 31 per i negozi e 21 grazie alle fototrappole. Queste sono state installate in via Calatafimi, via Crispi, via Mentana, via Vittorio Veneto, via Puglia, via Colle Ameno, via San Pio X, via Esino e piazza Caduti del Mare.