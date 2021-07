“Contatto è amore”, il 23 luglio si parla di “vita oltre la vita”

Venerdì 23 luglio 2021, alle 21, alla Palazzina Azzurra, è in programma il terzo appuntamento di “Contatto e Amore”, la serie di incontri proposti dall’Assessorato alla Pace e Pari Opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto per offrire alla cittadinanza e ai turisti un’occasione di riflessione su argomenti che mirano a promuovere una sana aggregazione, i valori dell’amore e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle relazioni per contrastare la violenza e la prevaricazione.

Tema della serata sarà “La vita oltre la vita: i racconti di speranza di chi ha sperimentato la morte tra scienza, coscienza, fisica e metafisica”. Relatore sarà il Prof. Enrico Facco, specialista in Anestesiologia e Rianimazione e in Neurologia, Senior Professor presso l’Università degli Studi di Padova, autore di numerosi libri e centinaia di articoli scientifici, divulgatore scientifico oltre ad aver partecipato, in qualità di organizzatore, relatore e chairman, a più di 150 congressi scientifici nazionali e internazionali sui temi di sua competenza. Il prof. Facco ha inoltre effettuato numerose ricerche sulla fisiopatologia e sulla terapia del dolore cronico, dell’ansia, delle cefalee, sulle espressioni non ordinarie della mente, sulle alterazioni della coscienza, del coma e della morte cerebrale.

Dopo la conferenza, come da tradizione, ci sarà il momento musicale, questa volta affidato a Lito Fontana, trombonista sambenedettese che ha conquistato una fama a livello internazionale, insignito del premio “Gran Pavese Rossoblù”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3496952813. E’ opportuno comunque arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio stabilito. L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo