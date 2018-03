Con le slot machine si indebitano per migliaia di euro. Due storie che arrivano dal Piceno

ASCOLI PICENO – Il gioco d’azzardo colpisce ancora: che sia giocare alle “macchinette” slot e vlt, al gratta e vinci o e alle scommesse sportive. Questa volta a farne le spese, e non solo a livello economico ma anche sociale e personale, sono due cittadini dell’ascolano, che chiameremo Giancarlo e Gabriella. Consapevoli di essere caduti nel tunnel della dipendenza e di veder andare in frantumi la propria vita, tanto da rivolgersi agli sportelli di competenza e chiedere aiuto, ma non abbastanza forti per uscirne. Lui, sui 50 anni, che giorno dopo giorno sperpera i suoi guadagni giocando alle slot machine tanto da non bastargli più e per questo è arrivato ad accumulare debiti con delle finanziare per un importo di oltre 15mila euro.

A fare da sfondo a questa difficile situazione c’è anche un contesto sociale che di certo non lo aiuta ad uscirne fuori. Vive da solo, senza una compagna, anzi manifesta delle difficoltà ad approcciarsi con l’altro sesso, ed ha un pessimo rapporto con i suoi genitori. Inoltre il dilagare dell’offerta di sale da gioco d’azzardo, tra l’altro spesso situate vicino a dei “Compro e vendo oro” , fa si che Giancarlo non smetta di giocare.

E poi c’è Gabriella, di una sessantina di anni, con una entrata mensile di 800 euro, attraverso un un contratto a chiamata. Lei vive con suo marito, disabile, e trascorre tutto il suo tempo libero alle slot machine, tanto che più di una volta ha dimenticato di dare le medicine alla persona della quale si deve prendere cura. Questa situazione, che l’ha portata ad indebitarsi, gli sta creando dei grandi problemi non solo a livello personale ma anche a lavoro. Più di una volta ha chiesto soldi in prestito a colleghi, amici, familiari i quali spesso hanno difficoltà a non aiutarla. Soldi che lei puntualmente gioca e questo l’ha portata ad accumulare debiti importanti.

Entrambi consapevoli di essere delle vittime del gioco d’azzardo Giancarlo e Gabriella si sono rivolti allo Sportello d’ascolto gestito dalla Cooperativa Cooss Marche a San Benedetto, anche perché distante dalla propria comunità di riferimento e quindi meno conosciuti in città. In questo punto d’ascolto, infatti, arrivano richieste di aiuto da utenti provenienti, per la maggior parte dei casi, dalle città di Ascoli, San Benedetto ma anche dalla vicina Abruzzo. Ma quelli di Giancarlo e Gabriella, purtroppo, non solo casi isolati.

Sempre più persone fortemente indebitate chiedono aiuto allo Sportello d’ascolto quale punto di riferimento e di orientamento verso altri servizi come Sert e servizi del territorio che possono rispondere a questo tipo di problematica. “Purtroppo dobbiamo segnalare che, oltre a persone di circa 50, 60 anni sono sempre di più i giovani vittime del gioco d’azzardo – commenta la dottoressa Maria Aureli assistente sociale e referente dello Sportello ed esperta a livello nazionale –Nonostante nelle scuole si faccia molta campagna informativa in merito notiamo che questi ragazzi si vergognano a rivolgersi ai nostri sportelli. E dunque la cosa preoccupante è che non chiedono aiuto, cosa che magari fanno le persone più avanti con l’età”.