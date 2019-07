Coldiretti, torna l’evento in piazza: “Noi non facciamo mercatini, non siamo ambulanti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Noi non facciamo mercatini, non siamo degli ambulanti”. La Coldiretti mette i puntini sulle i nel corso della presentazione della nuova edizione di Campagna Amica on the Beach, in programma il 13 e 14 luglio a San Benedetto nelle vie del centro.

Cinquanta aziende esporranno i loro prodotti da piazza Giorgini fino a viale Moretti con l’obiettivo di promuovere i sapori made in Italy e, soprattutto, le eccellenze del territorio a chilometro zero.

Il 50% degli stand sarà dedicato alle Marche, l’altra metà alle altre regioni italiane. Contestualmente verrà portata avanti la petizione in materia di chiarezza in etichetta sulle origini dei prodotti.

“Siamo fieri di questa iniziativa – afferma l’assessore Filippo Olivieri – i cittadini e i turisti ne sono orgogliosi. In questo periodo le prenotazioni negli hotel aumentano e non solo grazie alla presenza dei produttori”.