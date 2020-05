Cittadinanzattiva: “Impossibile la convivenza di covid e no covid al pronto soccorso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assemblea sambenedettese di Cittadinanzattiva ritiene “fondamentale quanto previsto nella circolare regionale n 16190 del 24 04 2020 dove si indirizza che i pronto soccorsi della Regione Marche debbano essere strutturati in maniera distinta per la gestione dei pazienti sospetti covid e no covid”.

Cittadinanzattiva si pronuncia, per questo motivo, contraria a qualsiasi organizzazione strutturale contigua dentro il pronto soccorso di San Benedetto dove si gestiscono flussi di pazienti sospetti covid e non sospetti covid. Contestualmente indichiamo all’Area Vasta di individuare una struttura distaccata da organizzare con strumentazioni ed organico specifico. Abbiamo buoni motivi di pensare che la volontà di voler sostenere una sensata organizzazione può essere messa in pratica”.