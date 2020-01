Ceriscioli all’ospedale di San Benedetto incontra i genitori del Comitato Handicap

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha incontrato al Madonna del Soccorso di San Benedetto i genitori del Chapp (Comitato Handicap Progetto Piceno) che chiedono attenzione per un “Dopo di noi” di qualità per i propri figli e per tutti quelli che condividono la loro esperienza.

“Ringrazio Luciano Agostini, responsabile regionale della sanità del Pd – ha poi detto Ceriscioli – che ha favorito un incontro molto importante all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Questa per noi è la politica nella sua migliore espressione che si fa tramite, fra i cittadini e i loro bisogni, ed il decisore politico. La politica deve occuparsi di sanità nel modo giusto e questo è un esempio di come si possa lavorare insieme per rispondere ad un bisogno importante. Niente di più lontano da quello che sostiene il consigliere Urbinati interessato più a cercare pretesti che ad un reale confronto”.

Insieme a Ceriscioli, presenti all’incontro, c’erano anche i direttori di Asur e Area Vasta Storti e Milani.