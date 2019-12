SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz di Legambiente contro la cementificazione. Domani alle 12 i volontari dell’associazione ambientalista saranno all’incrocio tra via Mare e via Via Scarlatti, in occasione della giornata mondiale del suolo.

In quell’occasione saranno forniti anche i dati del dossier di Legambiente Marche sul consumo di suolo della nostra costa.