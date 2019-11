Carenza di personale in ospedale, Falco: “Situazione instabile e delicata. La direzione chiarisca”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Abbiamo appreso nei giorni scorsi delle notizie preoccupanti in merito ad una probabile prossima forte carenza di personale medico al Pronto Soccorso e abbiamo voluto accertarci della fondatezza di tali informazioni”. A parlare è Rosaria Falco che, sulla questione relativa al Madonna del Soccorso, interpella la direzione dell’Area Vasta 5.

“Chiediamo se è vero che è stata pubblicata, il 31 ottobre, dalla ASL di Pescara, una delibera nella quale sono riportati come vincitori di concorso 5 medici attualmente nell’organico del nostro Pronto Soccorso; se è vero che un medico è da almeno due mesi in malattia e non si ha alcuna indicazione sulla data di un suo prossimo ritorno in servizio; se è vero che alla data del 7 novembre, sono in servizio, tra Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 19 medici più il primario; se è vero che venendo a mancare come prospettato i 6 medici, l’organico si ridurrebbe a 13 medici più il primario; se è vero che nella Medicina d’Urgenza lavorano solamente medici in grado di gestire tutti i codici; se è vero che nel mese di novembre il Primario effettuerà solamente pochissimi turni e soltanto di mattina; se è vero che, secondo quanto riportato in un documento sul deficit del personale sanitario di tutti i Pronto Soccorso della Regione Marche, con la mancanza di 6 medici sarebbe prevista, nel nostro Pronto Soccorso, la chiusura dell’Osservazione Breve d’Urgenza e Medicina d’Urgenza, più l’interruzione della guardia interdivisionale”.

Prosegue il membro del comitato Salviamo il Madonna del Soccorso: “Occorre precisare che una settimana di turni doppi al Pronto Soccorso è formata da 336 ore, per cui sono necessari 9 medici, con un po’ di straordinario, ma nessuno dovrebbe ammalarsi o andare in ferie. Quindi si tratta una situazione in un equilibrio estremamente delicato e instabile. Nella Medicina d’Urgenza invece, per coprire 168 ore, sono necessari 4 medici più il Primario, sempre senza alcuna assenza per nessun motivo. Anche in questo caso la situazione è sul filo del rasoio. E ci chiediamo se ai medici che devono finire le ferie arretrate entro pochissimi mesi queste verranno negate, e se in tal modo questi perderanno il relativo diritto. Da ultimo ci chiediamo e chiediamo alla Direzione Sanitaria come pensa di risolvere questo grave problema, e cosa ha spinto 5 medici ad andarsene contemporaneamente, non potendosi evidentemente parlare di un normale turn-over”.