Borse di studio per studenti delle superiori, proroga al 22 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Su indicazione della Regione Marche, è stato prorogato a lunedì 22 giugno il termine ultimo per presentare la domanda per ottenere la borsa di studio di 200 euro erogata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che gestisce il “Fondo unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio” e destinata all’acquisto di libri di testo, alle spese per la mobilità e il trasporto, per a beni e servizi di natura culturale.

Possono fare domanda studentesse e studenti (se minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale) iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 agli istituti statali o paritari della scuola secondaria di secondo grado, residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2020) non sia superiore a € 10.632,94.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati. Il Comune, in collaborazione con le scuole, informerà a tempo debito i beneficiari circa tempi e modalità di erogazione secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero.