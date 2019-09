Balneari, incubo Bolkestein: “Questo sarà l’ottavo governo che proveremo a sensibilizzare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo piano regolatore di spiaggia e l’appello al nuovo governo per evitare l’incubo Bolkestein. L’Itb torna a riunirsi lunedì 9 settembre allo chalet Stella Marina per analizzare la stagione estiva e fissare i paletti in vista dei prossimi mesi.

La maggiore preoccupazione riguarda, ovviamente, la direttiva europea relativa alle concessioni balneari. “E’ l’ottavo governo in tredici anni che cerchiamo di sensibilizzare la politica – afferma il presidente Giuseppe Ricci – questa storia va avanti dal 2006. Non sono stati capaci di risolvere una situazione grave e importante. Questa vicenda coinvolge direttamente 300 mila famiglie e 35 mila imprese balneari. Solo nelle Marche sono interessate 1400 imprese balneari. Nessuno si preoccupa. Pd e Cinque Stelle sono state sempre contro la nostra categoria, speriamo bene”.