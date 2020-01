Auditorium gremito per l’incontro con il consigliere di Papa Benedetto XVI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono arrivati da tutte le Marche, ma anche da Abruzzo e Umbria le tante persone che, sabato pomeriggio, hanno gremito l’Auditorium per partecipare al convegno di monsignor Nicola Bux, il consigliere di Benedetto XVI che ha tenuto un incontro sull’importanza dell’Eucaristia. Il “Tebaldini” era infatti gremito in ogni ordine di posto e molti hanno seguito in piedi il convegno organizzato dal movimento mariano “Con la Gioia nel Cuore” e al quale hanno partecipato anche il canonista don Federico Bortoli e il professor Andrea Carradori, che ha moderato i vari interventi.

Un successo anche la scelta della location, non in chiesa ma in un luogo di aggregazione esterno agli edifici religiosi: «Lo abbiamo scelto in comunione con il pensiero di Papa Francesco – spiega Marco Albertini, responsabile del movimento “Con la Gioia nel Cuore” – e seguendo proprio un suo felice motto. Siamo in comunione con il nostro pontefice che espressamente dice che è bene che questi argomenti escano dalle chiese per raggiungere le periferie esistenziali». Tra il pubblico c’erano, oltre a molti cittadini del territorio, anche persone che giungevano dalle varie province marchigiane, fino al Pesarese ma anche dal vicino Abruzzo e dai confini con il territorio umbro. L’incontro verteva sull’Eucaristia come centro della fede cristiana, vale a dire un modo per riportare la figura divina al centro della religione. «Il prossimo convegno – annuncia Albertini – sarà sulla figura della Beata Vergine».