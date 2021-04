Aperto il bando per le borse di studio per le scuole superiori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR eroga borse di studio per studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche è di 200 euro.

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 agli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (qualora minori, chi esercita la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal MIUR con il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. Avviso integrale e modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it – sezione “Altri bandi e avvisi”) oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, del Municipio di Viale De Gasperi n. 124 e dovranno pervenire entro mercoledì 12 maggio 2021. Per informazioni: URP (tel. 0735794555 – mail: [email protected]).