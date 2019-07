Anna Virgili lancia la collezione 2020. Parterre d’eccezione al party in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il lancio della collezione Primavera Estate 2020 il brand Anna Virgili ha pensato ad un Red Flamingo Party al quale invitare buyer e clienti italiani e stranieri: l’esclusiva festa sulla spiaggia si è svolta sabato 29 Giugno presso lo Chalet 45.com di San Benedetto del Tronto.

In una cornice completamente rosa e rossa, con rimandi allo stile hawaiano, Ermanno Gaetani insieme ai figli Alessandro, Mattia e Luca e alla moglie Manuela ha presentato al prestigioso parterre multilingue le ultimissime novità della collezione che sarà in vendita la prossima estate. Una selezione di borse, calzature e portafogli coloratissima e molto raffinata: dal rosso all’arancio, dal giallo al celeste per una gamma di modelli dallo stile contemporaneo e glam. La collezione, anticipata in questi giorni, sarà poi presentata ufficialmente alla prossima edizione del Mipel che si terrà a settembre a Milano. Dress code rosa e rosso in tinta con l’allestimento scenografico per una festa alla quale hanno partecipato anche le influncer Veronica Bagnoli e Augusta Iezzi, entrambe seguitissime sui social network.

Anna Virgili ha ospitato in questi giorni una nutrita delegazione di buyer stranieri giunti nelle Marche per vedere la nuova collezione e stringere accordi commerciali con l’azienda. Dalla Cina e dal Vietnam, dalla Svezia e dalla Corea del Sud, dal Qatar, dall’Oman, dalla Bulgaria, dalla Francia e dagli Stati Uniti: gli operatori commerciali, dopo due giorni di appuntamenti ed incontri nel quartiere generale di Anna Virgili, hanno partecipato all’esclusivo party in riva al mare rimanendo piacevolmente colpiti dall’atmosfera ricreata nello chalet di Viale Europa. Ermanno Gaetani, microfono alla mano, ha salutato gli ospiti della serata ringraziando ad uno ad uno i partecipanti e ha dato il via alla festa che si è protratta fino a tarda notte fra musica e divertimento.

Negli ultimi anni Anna Virgili, azienda fondata nel 1988 da colei che le ha dato il nome insieme al marito Ermanno Gaetani, ha spinto il piede sull’acceleratore dell’espansione estera a trecentosessanta gradi, dall’Europa (Germania, Francia, Benelux) agli Stati Uniti passando soprattutto per l’Estremo Oriente. L’obiettivo a breve termine è quello di rendere il mercato interno pari a quello estero per quanto riguarda il fatturato che nel 2018 è stato di 8,2 milioni di euro, con una previsione di 10 milioni per il 2019. Oggi il brand conta 21 negozi monomarca in Italia, con 80 dipendenti e oltre 200 persone impiegate nell’indotto.