SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blackout in via Piemonte. Arrivano segnalazioni di lampioni spenti in un lungo tratto della strada che corre parallela a viale De Gasperi e che, da giorni, soffre di questo genere di problema.

L’oscurità aveva già infatti accompagnato diverse ore notturne durante il fine settimana. Questa sera il problema si è nuovamente presentato.