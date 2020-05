Anche la Cgil lancia l’allarme: “In tutte le Marche si stanno ripristinando gli ospedali. Perché qui è tutto fermo?”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Tutti gli osepdali delle Marche sono in via di ripristino. Perché in Area Vasta 5 è tutto fermo?”. Lo chiede la sezione provinciale della Cgil Funzione Pubblica. “Siamo all’inizio della “fase 2” della Pandemia, una fase che ha prodotto molte aspettative e considerato l’andamento epidemiologico, con la massima attenzione, ci sono le condizioni per una graduale ma fattibile possibilità di un ritorno alla normalità, compreso nella Sanità del Piceno sia il Mazzoni che il Madonna del Soccorso. La FP CGIL ha avuto modo di analizzare il DGR 253 del 5/5/20 emanato dalla Regione, dove sono indicate le disposizioni sanitarie in materia COVID 19 e la riorganizzazione delle attività ambulatoriali ed Ospedaliere proprio per la fase 2. In questi ultimi giorni, ci sono state diverse notizie al riguardo il ripristino alle attività pre covid per i due Ospedali e contemporaneamente per il territorio, ma di ufficiale non conosciamo ancora nulla”.

“Le nostre preoccupazioni – continuano – riguardano i disagi per i cittadini, di tutto il territorio, che se pur non contagiati, ma comunque affetti da altre patologie ugualmente gravi. Attualmente il Madonna del Soccorso ha pochi pazienti Covid (una dozzina) ma un intero Ospedale bloccato mettendo in difficoltà e il Mazzoni in sovraffollamento. Tutti gli Ospedali Marchigiani con pazienti Covid ricoverati stanno provvedendo al ripristino delle normali attività, con trasferimenti e dimissioni come indicati dal DGR, mentre in AV5 tutto ancora è bloccato. Per rendere comprensibile le nostre preoccupazioni nel precedente comunicato da noi pubblicato abbiamo evidenziato l’importanza delle attività di varie UO trasferite e un ulteriore conferma dei disagi per i cittadini è la chiusura della Medicina Generale del Madonna del Soccorso, un reparto di grande importanza per il territorio, 32 posti letto ( 1000 ricoveri nel 2019) e molteplici attività specialistiche come l’Endocrinologia, Reumatologia (definita un punto di eccellenza dalla regione) con utilizzo di farmaci immunosoppressori innovativi, servizio di Holter pressorio, ecocolor-doppler, servizio di Nutrizione Enterale e parenterale (il tutto oltre 2000 accessi). La solidarietà per la nostra O .S. è un valore irrinunciabile e fondamentale ma nella stessa maniera siamo attenti e preoccupati per i cittadini del territorio per tutte le difficoltà conseguenti ad un prolungarsi del blocco del Madonna del Soccorso. La FP CGIL si auspica che ci sia una reale presa di coscienza da parte delle istituzioni Locali, Regionali, dei Sindaci del territorio affinché si renda operativa la ripresa delle normali attività della Sanità pubblica del Territorio”.