Amichevole, strada in salita. Milan disponibile il 16 agosto, ma il giorno dopo c’è l’Italrugby

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Può considerarsi sfumata la possibilità di ospitare il Milan a San Benedetto. I rossoneri infatti non disputeranno alcuna amichevole al Riviera delle Palme, a causa di un calendario che negli ultimi giorni ha subito decisivi stravolgimenti.

La squadra di Giampaolo il 10 agosto volerà in Kosovo dove sfiderà l’FC Feronikeli. In compenso, il Milan avrebbe dato la disponibilità per un incontro nella città marchigiana il 16 agosto.

Il 17 però nello stadio comunale è previsto l’attesissimo test match di rugby tra Italia e Russia, in vista del campionato del mondo in Giappone. Non ci sarebbe dunque il tempo per preparare il campo, con le linee del terreno prima da cancellare e in seguito da ridisegnare.

L’amministrazione starebbe valutando altre ipotesi che, a questo punto, non tengano più in considerazione il Milan. I tempi stringono e la soluzione va trovata in fretta.