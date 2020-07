Ambiente e Salute nel Piceno aderisce al comitato ‘stop cemento’

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche Ambiente e Salute nel Piceno aderisce al comitato “Fermiamo il consumo di suolo e rigeneriamo la città”. “Partendo dal presupposto che a San Benedetto del Tronto l’occupazione di suolo ha raggiunto dimensioni tali, ben superiori alla media nazionale già di per sé elevata, che le conferisce lo spiacevole primato della più alta densità abitativa delle Marche, questo fa comprendere a chiunque che non si può peggiorare una simile realtà non essendoci per giunta delle reali urgenti necessità al proliferare di questi nuovi vani abitativi”, spiega l’associazione da anni attiva sul territorio.

“Ormai è noto a tutti che la cementificazione delle arie verdi va ad intaccare pesantemente l’ambiente in cui viviamo, sia con effetti locali, diretti ed indiretti, sulla salute delle persone e sulla vivibilità, sia con effetti più ampi che vanno ad incidere in modo pesante sulla città e sull’intero territorio, dalle gravissimi esondazioni agli effetti più frequenti degli allagamenti e di quello non meno grave del riscaldamento climatico che è anche locale”.

Ambiente e Salute cita quindi le relazioni dell’Arpam “piuttosto allarmanti” che sono correlate all’inquinamento dell’ambiente, “dovuto ad una aumento della cementificazione a scapito del verde che ha da sempre il compito di mitigare l’inquinamento urbano”.

“Siamo anche noi convinti – conclude – che le nuove varianti non portino alcun nuovo vantaggio né beneficio alla città. San Benedetto non ha bisogno di nuove colate di cemento, semmai ha bisogno di mettere in sicurezza e ristrutturare in modo adeguato il patrimonio già esistente”.