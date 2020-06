Ambiente e Salute: “Acqua non limpida e bollette alle stelle. Chiediamo un incontro alla Ciip”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E‘ da più di un anno ormai che, da Ascoli Piceno lungo tutta la Vallata del Tronto arrivando fino a Grottammare, stiamo ricevendo una quantità enorme di segnalazioni riguardanti l’acqua potabile poiché in molte case si è verificato e si verifica tutt’ora la fuoriuscita dai rubinetti di acqua torbida e dalla strana colorazione rossa. Ultimamente, inoltre c’è stato un’impressionante aumento delle bollette”. La denuncia arriva da Ambiente e Salute nel Piceno che pone, polemicamente, alcuni quesiti.

“Con l’aumento sproporzionato del prezzo delle bollette, l’ente gestore si suppone debba avere degli introiti non indifferenti. Come adopera queste risorse, se il servizio erogato è di tal qualità? E ci chiediamo come, in questo momento così delicato, dove le famiglie sono state messe alla prova dal lockdown con mancanza di lavoro e di stipendi, si possa far pagare così cara l’acqua, bene primario per la vita”.

Aggiunge il comitato: “Questo dell’acqua è un problema serio, grave e duraturo, che coinvolge gran parte del territorio Piceno, al quale l’ente gestore deve dare una risposta immediata. Per questo chiederemo attraverso i sindaci della vallata un nuovo incontro di chiarimento con la Ciip, il Prefetto, l’ASUR, l’ARPAM e i tecnici della regione Marche per avere chiarimenti sulla questione”.