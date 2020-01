All’Alberghiero un convegno sulle autonomie possibili per le persone con sindrome di down

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi pomeriggio si terrà presso la Sala Galiè dell’Istituto Alberghiero di San Benedetto l’importante convegno organizzato da AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sezione di San Benedetto e Ascoli per presentare i due progetti: “Autonomie possibili per tutti” e “Amicizia, amore e sesso”.

Il convegno con partenza alle 16 prevede tra gli altri la presenza di Anna Contardi, coordinatrice dell’Aipd Nazionale. Dopo i saluti della Dirigente Prof.ssa Gabriella Germani, si alterneranno gli interventi di: Gabriella Rosa (Presidente AIPD Sbt e ASCOLI), Adele Talamonti, Claudia Cappelletti, Sonia Imbrescia, Cristiana Paoletti e la partecipazione di Piero Celani, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Regione Marche.

Moderatore e conduttore dell’evento sarà Luca Vagnoni. Al termine del convegno, dopo saluti e conclusioni, sarà offerto un ricco buffet a tutti i partecipanti.