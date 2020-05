Affitti, nelle Marche ancora niente bandi per contributi straordinari. Unione Inquilini: “Quando finirete con l’astronave di Bertolaso pensate a chi non ha più soldi”

La Regione Marche non ha ancora avviato bando per i contributi straordinari sugli affitti. La denuncia arriva dall’Unione Inquilini da dove sottolineano come molte regioni come Lazio, Lombardia, Toscana, Campania, Piemonte, Emilia Romagna, abbiano “avviato bandi per contributi straordinari”.

“Tra queste – sottolina il coordinatore dell’Unione Inquilini di San Benedetto Daniele Primavera – a oggi, non c’è la Regione Marche nonostante le numerose sollecitazioni”. L’appello è ovviamente al presidente Luca Ceriscioli: “Quando avete finito con le ordinanze creative e le astronavi di Bertolaso – afferma Primavera – occupatevi anche dei cittadini che si sono ritrovati senza lavoro e non possono pagare l’affitto, grazie”.