Addio ad Adriano Mei. Con Ambiente e Salute condusse la battaglia contro lo stoccaggio del gas all’Agraria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ morto a 71 anni il coordinatore dei Comitati delle Marche Adriano Mei. L’attivista era anche uno dei volti più rappresentativi dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno è negli anni passati si è battuto in prima persona contro la realizzazione della centrale di stoccaggio di gas metano in zona Agraria a San Benedetto.

“Ciao Adriano, te ne sei andato silenziosamente con quel silenzio che ci hai saputo insegnare quando le parole non servono”, scrivono i componenti di Ambiente e Salute. “Adesso in quel silenzio riecheggia la tua voce che sapeva entrare nel vivo di ogni questione con un magnetismo che non concedeva nessuna distrazione a chi ti ascoltava, e portava dritto a quei diritti individuali e universali di cui da sempre ti eri preso carico di difendere. Tante volte siamo stati fino a tardi, anche tardissimo dopo le assemblee per capire le strategie da seguire per combattere lo stoccaggio gas a San Benedetto. Sei stato la nostra guida e hai lasciato dietro di te un esempio, guidato con competenza, saggezza ed esperienza e in numerose altre questioni sempre per la difesa dei nostri diritti di cittadini. Cercheremo di continuare fare tesoro dei tuoi insegnamenti e dei tuoi proverbiali “cazziatoni” quando ci facevamo prendere dall’ impulsività. Rimarrai per sempre nei nostri cuori e nella storia della nostra città”.