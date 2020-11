Acqua, da lunedì stop alle interruzioni notturne a Ponterotto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla giornata di lunedì 23 novembre saranno interrotte le chiusure notturne dei serbatoi a San Benedetto nella zona Ponterotto e nell’area industriale di Acquaviva. Permarrà invece la chiusura a San Benedetto in contrada Marinuccia e parte di zona Ascolani. “Considerato il permanere delle condizioni che hanno determinato l’adozione del codice rosso terzo stadio, stante il periodo di magra a cui si avviano le sorgenti principali, al fine di contrastare l’emergenza idrica, questa società si è attivata prontamente affidando studi e ricerche all’Università La Sapienza di Roma ed all’Università Politecnica delle Marche”, avvisano dalla Ciip. “Grazie ai fondi stanziati dalla Protezione Civile per fronteggiare lo stato di emergenza, sono stati realizzati nuovi pozzi di captazione in località Capodacqua di Arquata del Tronto. Con il Comitato Regionale di Protezione Civile è stata autorizzata la messa in esercizio di tali pozzi, dopo un percorso di approfondimento idrologico, ambientale e sanitario.

Tale immissione consentirà di ridurre il numero di serbatoi soggetti a chiusura notturna, scelti sulla base di logiche acquedottistiche di sistema; sulla base delle risposte dell’acquifero in ragione dell’attivazione dei nuovi pozzi potranno essere fatte ulteriori valutazioni in tema”.