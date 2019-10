A scuola di sicurezza sui pescherecci. Gli esperti incontrano i marittimi del porto sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pescare è un lavoro difficile e snervante. Ma deve diventare meno pericoloso. Per questo l’Osservatorio della pesca ha organizzato sabato 19 ottobre a San Benedetto del Tronto, un seminario incentrato sulla “Sicurezza a bordo”.

I pescatori, dopo aver ricevuto gli appassionati saluti di Mauro Colarossi, Comandante Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto, hanno iniziato la mattinata con una relazione sulla “Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori della pesca” di Massimo Bellavista, Tecnico salute e sicurezza lavoratori imbarcati che ha potuto evidenziare come certi comportamenti quotidiani e usuali, possano essere pericolosissimi.

Rosaria Bongarzone, medico dell’Inail Marche ha invece spiegato quali malattie professionali sono riconosciute come tali e sulle quali i pescatori hanno precisi diritti da poter esigere, evidenziando poi tutte le prestazioni, anche innovative, a cui i lavoratori del mare posso avere accesso gratuitamente.

Ultima parte della mattinata, tutta dedicata al soccorso in mare e a come affrontare le emergenze mediche a bordo grazie a Francesco Del Giglio della Capitaneria di Porto di San Benedetto e Eugenio Padalino, Formatore militare e civile nei soccorsi speciali, che hanno approfondito rispettivamente su “La ricerca e il soccorso in mare” e “Uomo in mare, dispositivi di protezione e per recupero uomo in mare”. Conclusioni affidate al vice presidente nazionale di Federpesca, Federico Bigoni.