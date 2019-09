A San Benedetto si presenta un progetto che rivoluziona la pesca regionale: ittiturismo e pescaturismo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visi scolpiti dal sole, dalla salsedine, dal vento. Le mani rugose intente a rammendare le reti sotto il sole. Quelle stesse reti che a volte risalgono brulicanti di pesci ed altre vuote. Giornate estenuanti che iniziano quando è ancora buio. E’ la vita del pescatore che parla di un’arte antichissima, quella della pesca, da tutelare e da far conoscere.

Il convegno organizzato dal gruppo Pd del consiglio regionale delle Marche, dal titolo Nuove opportunità per le Marche: pescaturismo e ittiturismo, in programma all’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto, sabato 5 ottobre alle ore 17.00, sarà l’occasione per approfondire due nuove prospettive di sviluppo dell’attività dell’impresa ittica, la pescaturismo e l’ittiturismo, promosse anche nell’ordinamento della Regione Marche grazie alla proposta di legge 201 del 2018 sottoscritta dai consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa e Micucci che verrà discussa in aula martedì 1° ottobre 2019.

Due attività, la pescaturismo e l’ittiturismo, che permettono di venire a contatto con i pescatori, ascoltare i loro racconti, scoprire i segreti del loro mestieri, assaggiare il pesce appena pescato, in un connubio tra mare, pesce e gastronomia che può prevedere, nel caso dell’ittiturismo, anche la possibilità di soggiorno nell’abitazione dell’imprenditore ittico o nelle strutture deputate allo scopo.

L’introduzione del convegno sarà affidata all’assessore regionale alle politiche del mare, Angelo Sciapichetti mentre il coordinamento spetterà al consigliere Fabio Urbinati, presidente del gruppo Pd del consiglio regionale. Interverranno Mauro Colarossi, comandante della capitanieria di San Benedetto del Tronto, Gianluca Gregori, prorettore dell’Università Politecnica delle Marche, Luigi Giannini, presidente nazionale Federpesca, e Francesca Pulcini presidente regionale di Legambiente.

“Pescaturismo e ittiturismo – sottolinea il consigliere Urbinati – sono attività turistico ricreative che si svolgono a bordo delle imbarcazioni della pesca artigianale e nelle strutture a disposizione dell’imprenditore ittico a terra, che rientrano nel vasto contenitore del turismo esperienziale che sta conoscendo un significativo sviluppo nel corso degli ultimi anni. Il convegno sarà l’occasione per confrontarsi su queste opportunità, interessanti sia dal punto di vista economico che culturale e didattico per la diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legato al settore ittico”.

Il convegno sarà tradotto simultaneamente nella lingua dei segni.